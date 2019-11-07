السيسى يطالب وزير الأوقاف بتوعية المواطنين بمفهوم الدين الصحيح

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بتنظيم مؤتمر عام حول الفكر الديني، مؤكدًا حضوره تلك اللقاءات، قائلًا: "كان ممكن أكلف أجهزة الدولة بإعداده، ولكن رأيت أن المؤسسات الدينية أولى به".



وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، لوزير الأوقاف: "أتكلم ليس فقط مع أهل الدين، ولكن أوجه كلامي إلي جميع المهتمين بالشأن العام، وأرجو أن تتم تغطيته إعلاميًا بحيث يتابع الجمهور ما تتم مناقشته".



وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة وعي الناس بمفهوم الوعي والحديث مع الشعب، وأن الموضوعات التي يتم تداولها بشكل خاطئ على أن الكل يتحدث، مطالبًا الوزارة المعنية ومشيخة الأزهر بالتواصل والإعداد لذلك لتوعية الأشخاص.