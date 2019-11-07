وزير الأوقاف: تطبيق زيادة بدلات أئمة المساجد الشهر المقبل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن زيادة في بدل صعود المنبر بقيمة 600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجيستير، و1000 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراة.



وقال وزير الأوقاف خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف بحضور الرئيس السيسي، إن الزيادة ستطبق بداية من شهر ديسمبر المقبل.