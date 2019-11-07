أمطار على مناطق مختلفة اليوم.. وتحذير للسائقين

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في حالة استقرار خلال هذا التوقيت ولكن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا.



وحذرت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، من وجود شبورة كثيفة في الصباح الباكر، وهو أمر طبيعي في هذا التوقيت، مناشدة السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، منوهة بأن هناك تفاوت بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى بنحو 10 درجات.



وأشارت إلى أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد اليوم، حيث سيكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على جنوب البلاد، وحلايب وشلاتين، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك اليوم وغدا.