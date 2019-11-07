صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات البورصة بنحو محدود لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من توقعات المحللون والخبراء باتجاه المركزى الى خفض الفائدة مجددا يوم الخميس المقبل.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 16. 0 %، بما يعادل 23 نقطة ليصل إلى مستوى 14732 نقطة.



كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 02. 0 %، بما يعادل 13. 0 %، نقطة ليصل إلى مستوى 544.9 نقطة، وسط تداولات معقولة، بلغت قيمتها نحو 17 مليون جنيه وذلك بتداول نحو 1.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 666 صفقة شراء وبيع على أسهم السوق المختلفة.