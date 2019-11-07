حريق شقة سكنية في الدقي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في الدقي دون إصابات.



وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في الدقي، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.



وتم تحرير المحضر اللازم بالوقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الواقعة والتي أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء شهود العيان سماع أقوالهم وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.