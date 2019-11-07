إيران تلغي اعتماد مفتشة بالطاقة الذرية وتنفي احتجازها

أعلنت إيران، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن نسبة التخصيب في منشأة فوردو وصلت تقريبًا إلى مستوى ما قبل الاتفاق النووي.



وأضافت، أنها ألغت اعتماد أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وفي نفس السياق، نفت إيران احتجاز مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعها من السفر، وأكدت أنها غادرت البلاد بعد منعها من دخول مفاعل "نطنز".



ونفت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية احتجاز مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعها من السفر، مشيرة إلى أن المفتشة غادرت إيران بعد منعها من دخول مفاعل "نطنز" النووي لأنها كانت تحمل أشياء "مشكوك فيها" فعلت أجهزة الإنذار.