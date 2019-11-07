الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

إيران تلغي اعتماد مفتشة بالطاقة الذرية وتنفي احتجازها

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
إيران
إيران
منار أحمد
طباعة
أعلنت إيران، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن نسبة التخصيب في منشأة فوردو وصلت تقريبًا إلى مستوى ما قبل الاتفاق النووي.

وأضافت، أنها ألغت اعتماد أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي نفس السياق، نفت إيران احتجاز مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعها من السفر، وأكدت أنها غادرت البلاد بعد منعها من دخول مفاعل "نطنز".

ونفت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية احتجاز مفتشة تعمل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعها من السفر، مشيرة إلى أن المفتشة غادرت إيران بعد منعها من دخول مفاعل "نطنز" النووي لأنها كانت تحمل أشياء "مشكوك فيها" فعلت أجهزة الإنذار.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المفتشون الدوليون يعدون تقريرا عن إعلان إيران زيادة مستوى التخصيب

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبحث إنتهاك إيران لقرار مجلس الأمن 2231

مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتخطى حد الاتفاق النووي

إيران تبدأ تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكى

منذ يوم

حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

السيسى يشهد احتفالية المولد اليوم.. و"الدستور" يكشف أسماء المكرمين

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكى لتحديد سبب الوفاة

الصور

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

الأكثر قراءة

تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي

النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكى لتحديد سبب الوفاة

وفاة البلياتشو هيثم أحمد زكي

حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكى

أيام زمان

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

ads

نجم الساعة

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

الصحة

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

دراسة تنفى صحة تأثير "الأوميجا 3" السلبى على الحالة النفسية

الفلفل الحار مفيد للحامل

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

الرئيس نيوز

خاص| الجمارك تحدد 16.20 جنيه سعر الدولار الجمركي

السيسي يقاطع وزير الأوقاف: "فين بقية الحاجات التانية للأئمة؟!"

وزير الأوقاف: زيادة بدل صعود المنبر 600 جنيه و800 جنيه للحاصلين على الماجستير

هيلاري كلينتون: "إذا كان ينبغي لأحد أن يقول نكتات عن ترامب... فإنه أنا"

منوعات

بيع "كابوريا" بـ46 ألف دولار فى مزاد باليابان

وفاة ناجية من مذبحة نانجينج عن عمر 102 عامًا

شاب يعالج نفسه من الأكزيما

سر تمتع النساء بلياقة بدنية أكثر من الرجال

كشكول

"التعليم" تصدر قراراً مهماً بشأن طلاب الثانوي المتجاوزين نسب الغياب

"ابتكار 3".. مسابقة جديدة لطلاب جامعة القاهرة

4 خطوات لـ"لانش بوكس" يقي طفلك من العدوى المدرسية

اليوم.. "تجديد الخطاب الديني وعودة الدولة" ندوة بجامعة أسيوط

إسلام سياسي

الإفتاء: المسلمون يحيون ذكرى المولد ببث الطاقة الإيجابية والسلام للنهوض بأوطانهم

بعد فشل دعوات المقاول الأجير محمد علي.. ماذا تفعل الإخوان؟

افتتاح فاعليات الملتقي العالمي الرابع عشر للتصوف بالمغرب

باحث: زعيم داعش كان من تلامذة يوسف القرضاوي

مقالات الرأي
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
صفوت البياضي
اليأس مقبرة الأمم
المزيد

الثقافة

أمسية فنية لأعمال الموسيقار "محمد الموجى" بمكتبة القاهرة الكبرى

بيت الحكمة تُطلق صالونها الثقافى الشهرى بـ"طريق الصين"

أبرزها "غسان كنفاني وغادة السمان".. رسائل الغرام بين الأدباء

محمد عبد النبي يحصد جائزة الأدب العربي 2019 عن رواية "في غرفة العنكبوت"

صفحتنا ع الفيس بوك