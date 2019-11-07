ماليزيا تشدد سياسة الهجرة لمنع عبور الإرهابيين

تبحث حكومة ماليزيا، تدابير تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة ودخول الأجانب، من أجل منع الإرهابيين من استغلال ماليزيا كنقطة عبور.



وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الخميس، أن وزير الداخلية الماليزي محيي الدين ياسين، أقر في تصريحات له بالبرلمان:، بأن السياسة الحالية تسمح للأجانب بدخول ماليزيا بدون أي عائق، إذا لم يكن جواز سفرهم صدر من أي بلد متوترة الأوضاع.



وأضاف، أن التأشيرة مطلوبة لأسباب محددة، وذلك منصوص عليه في قانون بلدنا، ومع ذلك يتعين علينا أن ندرس تدابير تتعلق بسياسة الهجرة.



من جانبه، قال أيوب خان المسئول بشرطة مكافحة الإرهاب: أن ماليزيا باتت "الخيار الأول" للإرهابيين لأن القادمين من دول الشرق الأوسط وبعض الدول الأفريقية لا يطلب منهم تأشيرة لدخول البلاد.



وأضاف أنه منذ عام 2013، استخدم 38 إرهابيا أجنبيا ماليزيا كنقطة عبور وتم اعتقالهم وترحيلهم.