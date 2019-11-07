بعد وفاته بـ 64 عامًا.. هوليوود تعيد جيمس دين للحياة

عاد الممثل الأمريكي الشهير جيمس دين، من العالم الآخر ليظهر في فيلم جديد، هذا ما أعلنته شركة إنتاج أمريكية مما أثار ضجة حول فكرة تجسيد أحد أهم أيقونات هوليوود.



وذكرت شركة ماجيك سيتي فيلمز أمس الأربعاء، أنها حصلت على حقوق من ورثة دين لتقدم بالاستعانة بالوسائل الرقمية بطل فيلم "ثائر بلا قضية" (ريبل ويذاوت أيه كوز) في فيلم من أفلام الحركة عن حرب فيتنام بعنوان (فايندنج جاك).



وتوفي دين، في حادث سيارة عام 1955، وعمره 24 عاما، وسيظهر دين في الفيلم من خلال مزيج من الصور واللقطات القديمة، إلى جانب تسليط مشاهد مولدة باستخدام الكمبيوتر على ممثلين، وسيقوم ممثل مختلف بالأداء الصوتي لما سيكون دورا ثانويا لشخصية دين.



وقال المنتج أنتون إرنست في بيان: "نشعر بالفخر الشديد لأن عائلته تدعمنا وسنتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم المساس مطلقا بتراثه كواحد من أهم أساطير السينما حتى الآن".



وأضاف "تعتبر العائلة هذا الفيلم فيلمه الرابع وهو فيلم لم يمثله أبدا، لا ننوي أن نخذل معجبيه"، ومع ذلك أصابت الفكرة كثيرين من عشاق دين بالفزع، وكتب موقع ستايل بابليكيشن إسكواير دوت كوم مقالا عدد فيه "35 ممثلا يمكنهم القيام بالدور" بينما أطلق موقع فايس دوت كوم مناشدة "نرجوكم لا تفعلوا ذلك".



وكتبت لينزي رومين من موقع نيرديست على تويتر "هذا من أكثر الأشياء التي تقشعر لها الأبدان".