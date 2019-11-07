الطيران المدني يسمح بإعادة عمل "شركة بالون" في الأقصر

قررت سلطات الطيران المدني السماح لإحدى شركات السياحة العاملة في مجال البالون بالعمل مجددًا، والتحليق فوق المناطق الآثرية، بعد إحالتها للتحقيق، وإيقافها عن العمل مؤقتًا، وذلك على إثر ارتكاب مخالفة تتصل بشروط الأمان ومعايير السلامة خلال التحليق.



وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن سلطات الطيران المدني كانت قد أصدرت قرارها بوقف إحدى الشركات عن العمل بسبب ارتكاب مخالفة متعلقة بمعايير السلامة، وعقب انتهاء التحقيقات، قررت سلطات الطيران المدني للشركة بالطيران مجددًا.



وأضاف أن الشركات السياحية العاملة في مجال البالون الطائر، خاطبت وزارة الطيران المدني بشأن الموافقة على زيادة رحلات الإقلاع لتصبح 4 رحلات بدلًا من 3 باليوم الواحد، وذلك بسبب زيادة الإقبال على سياحة البالون من جانب السائحين خاصة خلال تلك الفترة التي تتزامن مع الموسم السياحي الشتوي.



وأشار إلى أن شركات البالون باتت تستخدم أجهزة حديثة تساعد على تحديد موقع البالون الطائر في الجو، بجانب استخدام أجهزة (جي بي إس) تسجل الحركة الملاحية للرحلة ليكون ذلك التسجيل كمرجع لسلطة الطيران المدني في أعمال مراقبة الالتزام بمبادئ السلامة، لافتًا إلى استخدام برنامج إلكتروني يساعد قائد البالون على الملاحة الجوية باستخدام خريطة إلكترونية تسمح لقائد البالون بمعرفة سرعة طبقات الهواء واتجاهها، وإقامة محطة حديثة للأرصاد الجوية بموقع طيران البالون لإمداد قائدى البالون بمعلومات عن أخبار الطقس على مدار 24 ساعة.



وتابع: كما أن الإجراءات الجديدة التي تقرر العمل بها تتضمن استخدام كاميرات ذات تقنيات عالية توضع على جسم البالون، لتسجل كل رحلة بالون منذ لحظة إقلاعها حتى هبوطها، لتكون بمثابة الصندوق الأسود الذي يسجل تفاصيل الرحلة منذ انطلاقها حتى هبوطها.



وأوضح أن الجميع يدرك ما تمثله سياحة البالون الطائر في الخريطة السياحية في مصر، وتفرد الأقصر بذلك النوع السياحي المميز، والعامل على جذب الآلاف من السائحين، الذين يتملكهم شغف التحليق في السماء فوق المعابد الأثرية ونهر النيل، ولهذا فإن شركات الطيران لا تدخر جهدًا لتنفيذ تعليمات سلطات الطيران المدني ليقينها بأن تلك التعليمات سوف تنعكس بشكل إيجابي على سياحة البالون ككل.