السقا ينعى هيثم أحمد زكي: كنت أجدع وأطيب الناس

نعى الفنان أحمد السقا الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي فجر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما؛ داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.



وكتب السقا عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الخميس: "البقاء لله، ربنا يرحمك يا هيثم ويسامحك ويغفر لك، كنت أجدع وأطيب الناس، أدعوله بالرحمة".



وأمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفنان هيثم أحمد زكي الذي عثر عليه وقد فارق الحياة فجر اليوم الخميس بشقته، وذلك لتحديد أسباب الوفاة.



وقررت النيابة في وقت سابق عقب الانتهاء من مناظرة الجثمان نقله إلى مشرحة زينهم لإجراء عملية التشريح ثم إنهاء التصاريح اللازمة للدفن عقب الانتهاء من التشريح.



وكشفت مصادر أمنية ملابسات وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث تبين العثور على جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.