أحمد السعدني يطلب من جمهوره الدعاء لـ هيثم زكي

يا حبيبي يا طيب ارتحت و رحت لحبايبك

ادعوا لهيثم ذكي — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) November 7, 2019

نعى الفنان أحمد السعدني، زميله الراحل "هيثم أحمد زكي"، وكتب السعدني، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "يا حبيبي يا طيب ارتحت ورحت لحبايبك ادعوا لهيثم زكي".وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى، بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة، ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، وتبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.