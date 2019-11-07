اسباب تشريح جثة هيثم احمد زكي

أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفنان هيثم أحمد زكي الذي عثر عليه وقد فارق الحياة فجر اليوم الخميس بشقته، وذلك لتحديد أسباب الوفاة.



وقررت النيابة في وقت سابق عقب الانتهاء من مناظرة الجثمان نقله إلى مشرحة زينهم لإجراء عملية التشريح ثم إنهاء التصاريح اللازمة للدفن عقب الانتهاء من التشريح.



وكان أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الخميس، وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، أثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، مفاجئة.