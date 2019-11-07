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عالم

اعتماد مشروع قرار كوري جنوبي لمشاركة الشباب في "نزع السلاح"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع مشروع قرار كوري بخصوص مشاركة الشباب في مواضيع نزع السلاح والحد من الانتشار.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن اللجنة الأولى المعنية بشؤون نزع السلاح والأمن الدولي أيدت القرار الذي اقترحته كوريا بعنوان "الشباب ونزع السلاح والحد من الانتشار"، ويعد مشروع القرار هذا أول اقتراح تقدمه (سول) إلى اللجنة كراعٍ رئيسي.

وأوضحت أنه - من المقرر - أن يتم الاعتماد النهائي للقرار في الجلسة العامة للجمعية في الشهر المقبل.

ويشجع مشروع القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تعزيز المشاركة الهادفة والشاملة للشباب في محادثات نزع السلاح وعدم الانتشار من خلال الحوار والتدريب والمنح الدراسية وغيرها من الأنشطة.

كما يطالب الدول بالنظر في تطوير وتطبيق سياسات وبرامج للشباب، لتعزيز مشاركتهم المثمرة في مجالات نزع السلاح وتعزيز دورهم في هذا الشأن.

وانضمت 84 دولة لمشروع القرار كراعٍ مشارك، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والصين واليابان والهند.
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