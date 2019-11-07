حبس خادمة سرقت 69 ألف جنيه من شقة في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس خادمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقة مخدومها في التجمع.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من "جمعه. م" يفيد باتهام خادمته "نجوى. س" بسرقة 69 ألف جنيه من داخل دولاب غرفة نومه، وأن جميع مداخل ومخارج الشقة مؤمنة بالحديد، ولا توجد أي علامات لدخول غريب الشقة.



وأكد المبلغ، أن المتهمة سرقت المبلغ وتوجهت به إلى منزل أسرتها في المطرية، فتم القبض عليها وبسؤالها أنكرت السرقة، وأقرت أنها تعمل لدى المبلغ منذ 3 سنوات ولم يبدر منها أي أفعال تسئ لها.



تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.