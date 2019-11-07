اشتعال النيران في شقة سكنية بالنزهة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم النزهة.



و كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة في النزهة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم إخماد الحريق.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات الحريق واستدعاء السكان لسماع أقوالهم حول الواقعة.