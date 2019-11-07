محمد محمود عبدالعزيز ينعى هيثم أحمد زكي

نعى الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك هيثم زكى.



وقال نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة جنازة (هيثم أحمد زكى) ظهرا من مسجد مصطفى محمود.. الوفاة طبيعية هبوط حاد فى الدورة الدموية.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان.. اللهم ثبته عند السؤال.. اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راضِ عنا.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولهيثم أحمد زكى ولكل من رحلوا عنا".