استئناف العمل بميناء أم قصر بالعراق.. وأوامر باعتقال المخربين

أفادت قناة "السومرية نيوز" عن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الخميس، بأنه تم إصدار أوامر باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق.



وأكدت المتحدث بأنه "تم إصدار أوامر للقوات الأمنية بتطبيق القانون فورا"، مضيفا أنه سيتم اعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق لإحالتهم إلى القضاء.



كان المتحدث قد أعلن أمس الأربعاء أن خسائر المظاهرات التي تشهدها البلاد قدرت بستة مليارات دولار ، وأكد أن ما يجري في ميناء أم قصر سبب أضرارا بالغة للمواطن العراقي.



وفي سياق متصل بتطورات الأوضاع بمحافظة البصرة جنوبي البلاد ، أعلن مسؤولون أمنيون عراقيون، اليوم استئناف العمل في مصفاة نفط الناصرية بعد مغادرة المحتجين للمنطقة المحيطة بالمصفاة ، كما أعلن المسؤولون بميناء أم قصر استئناف العمل في الميناء بعد أسبوع من إغلاقه من قبل المتظاهرين.