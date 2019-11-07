إصابة شخص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب شخص في أماكن متفرقة من الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الإسماعيلية الصحراوي بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة والتي أمرت بالاستعلام عن حالة المصاب لسماع أقواله حول الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.