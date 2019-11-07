ضبط 5 أشخاص بـ9 كيلو بانجو في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة.



تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد عمارة، إخطارًا يفيد بضبط 5 متهمين بحوزتهم 4 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 9 كيلو جرام.



تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وستتولى النيالة العامة تحقيقاتها، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.