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حوادث

ضبط 1205 سيارات تسير بسرعات جنونية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان و شيماء حسين
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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 1205 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.

وتشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات الأمنية بشكل يومي بواسطة الرادار لرصد سائقي المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حد وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات كل واقعة على حدى.
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