طلاب لبنان يصعدون احتجاجاتهم ويغلقون وزارة التعليم

انطلقت العديد من المسيرات الطلابية في مناطق لبنانية مختلفة، اليوم الخميس، متجهة إلى المرافق العامة والخدماتية.



وكان عددا من المحتجين قد وصلوا إلى مقر وزارة التربية في منطقة الأنيسكو، بوسط العاصمة بيروت، وأغلقوا جميع مداخلها.



كما أغلق المحتجون في طرابلس وعكار، المرافق الحيوية ومقار عدد من المصارف، فيما أقفل محتجون أبواب فروع شركة "كهرباء لبنان" في عدد من المدن، وعمدوا إلى إقفال جميع المؤسسات المصرفية في طرابلس شمال لبنان.



يأتي ذلك، بعد مرور 22 يوما على انطلاق الاحتجاجات الشعبية الواسعة في لبنان، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، والتي أسفرت عن استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر الماضي.