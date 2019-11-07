"الفلاحين" تحذر من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والطماطم

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إنه رغم من حالة استقرار الأسعار التي تشهدها السوق وتوقعات الخبراء بمزيد من الانخفاضات في الأسعار إلا أن دخول بعض العوامل الطارئة قد يدفع أسعار المواد الغذائية للارتفاع مرة أخرى.



وأضاف أبوصدام في تصريحات اليوم أن أسعار اللحوم الحمراء قد تعاود الارتفاع بسبب وقف استيراد الماشية من السودان وانتشار حمى الوادي المتصدع مع عدم فتح باب بديلا عن ذلك، والانخفاض الكبير في أسعار المواشي في الفترة السابقة مع ارتفاع أسعار الأعلاف مما أدى لتخلص عدد كبير من المربين من مواشيهم بالبيع، ما أضعف الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى أن دخول فصل الشتاء قد يؤدي لزيادة أسعار الدواجن لنقص الإنتاجية نتيجة خروج بعض صغار المزارعين من السوق لتوقع الإصابة بالأمراض الشتوية وزيادة تكلفة التربيه مما يزيد الطلب على اللحوم الحمراء فيقل المعروض وترتفع الأسعار.



وأوضح أن تأخر نضج محصول الطماطم في العروة الشتوية مع ارتفاع الطلب عليها لبرودة الجو قد يؤدي لزيادة أسعارها مع تأثر عدد كبير من الزراعات بشمال الصعيد بالنيماتودا والأمراض الفيروسية الأخرى التي تؤدي لتجعد واصفرار الأوراق وتعفن الجذور مما يؤدي لقلة إنتاجها وقصر عمر النبات، بالإضافة إلى قرب انتهاء انتاج مناطق الوجه البحري وخاصة النوباريه ووادي النطرون المزروعة في شهر يونيو الماضي، مع انتشار أصناف من أنواع الطماطم قليلة الإنتاجية وغير مقاومة للأمراض ولا تتحمل التغيرات المناخية.