"رشوة جمارك المطار" و"مقاول الشائعات" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها الحكم على المتهمين في رشوة جمارك المطار ومحاكمة مقاول الشائعات بالنصب على شركة ستايل للديكور.





ثاني جلسات محاكمة مقاول الشائعات بالنصب على شركة ستايل للديكور



تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد علي "مقاول الشائعات" الهارب في إسبانيا، في الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتي تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 12 مليون جنيه.



وأقام المحامي سمير صبري، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، جنحة نصب ضد مقاول الشائعات الهارب في إسبانيا، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.



وقال في صحيفة دعواه، إن المتهم أوهم الشركة المجني عليها أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات في مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدي مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 6 2017 وثانيها مؤرخ 30 10 2017.



وأنهت الشركة المجني عليها كل الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل للمتهم محمد علي، والذي بدوره وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتي بلغ مقدارها 11 مليونا و765 ألفا و668 جنيها، فور تقاضيه كل مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال، وفجأة اتضح للشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب "محمد علي"، حيث اكتشفت أنه تحصل على كل مستحقات الشركة المجني عليها من تلك الجهة التي ادعى أنه يتعامل معها وبالكامل، وعندما تحقق تأكد من علم الشركة المجني عليها بأنها وقعت ضحية نصب هي وشركات أخرى، فر هاربًا للخارج وظهر في صورة المعارض من إسبانيا حيث مكان هروبه.



وأضاف أنه بدأ يبث الفيديوهات التي تحرض على الدولة المصرية، وتسعى للتشكيك في شرف ونزاهة قيادات القوات المسلحة، وأخذ يحرض مجموعة من الإرهابيين وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية على الخروج في مظاهرات، والقيام بأعمال إجرامية وترويع المواطن المصري، وتهديد أمن وسلام الدولة بل وصل في تهديده إلى أنه سيقتحم مقرات الشرطة ومعسكرات القوات المسلحة بعد أن تحصل على مبالغ من أجهزة مخابراتية خارجية، وتمويلات من قطر وتركيا والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.



وتمسكت الشركة المجني عليها بتطبيق أحكام المادة 336 من قانون العقوبات، وقدم "صبري" المستندات المؤيدة لدعواه.





الحكم في إعادة محاكمة متهم بتنظيم الصعيد



تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم في اشتراكه مع آخرين تم الحكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تنظيم الصعيد".



كان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.



وأسندت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.





الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين باقتحام مركز شرطة أطفيح



تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة حكمها إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين قاموا باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران فيه والتعدي على قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح " وهي القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة.



يصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار والسعيد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها في القضية على 119 متهما وتراوحت فيها الأحكام من المشدد إلى السجن 3 سنوات.



وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها





الحكم على المتهمين في رشوة جمارك المطار



تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها على 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوى في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين.



وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم "محمد صبحى، مسعد عبد الرازق، سعد فوزى، ماجد جرجس، أمير بدر الدين".



يصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.



وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.