ريابكوف: دعوة بوتين إلى ترامب لزيارة روسيا حظيت بالاهتمام

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن الدعوة التي تلقاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لزيارة روسيا، وذلك للاحتفال بالذكري 75 لـ "عيد النصر" من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حظيت باهتمام، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا توجد خطط محددة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات سابقة لرؤساء العالم لحضور الى روسيا في الاحتفال بـ" عيد النصر"، قائلًا:"إن روسيا توجه الدعوة ولهم الحرية في الحضور أو لا، وواجب الجانب الروسي هو توجيه الدعوة.