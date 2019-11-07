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عالم

مجلس الأمن الدولى يدعو إلى تطبيق اتفاق السلام فى جنوب السودان

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:55 ص
جريدة الدستور
وكالات
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دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان أقر بإجماع أعضائه الخميس، إلى تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان، بينما يبدو أن تشكيل حكومة خلال المهلة المحددة التي تنتهي الجمعة، غير ممكن.

وقال البيان إن أعضاء مجلس الأمن لم يلاحظوا خلال زيارة لهم إلى جوبا تقدما جوهريا في تطبيق العناصر الأساسية في اتفاق السلام.

وأضاف أعضاء مجلس الأمن أنهم يدعون الأطراف الموقعة لاتفاق السلام إلى تأكيد التزامها من جديد علنا بالتطبيق الكامل لهذا الاتفاق.
وطلب المجلس من الأطراف تحقيق تقدم فوري بما في ذلك بشأن الترتيبات الأمنية من أجل إتاحة تشكيل حكومة انتقالية شاملة بشكل سلمي.

وكان الزعيم المتمرد في جنوب السودان رياك مشار أعلن في نهاية أكتوبر عن أنه يريد إرجاء جديدا لتشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير، معتبرا أن أي تسرع يمكن أن يقود إلى كارثة.

وتنتهي المهلة المحددة لتشكيل حكومة الوحدة التي سيتولى فيها مشار منصب النائب الأول للرئيس في 12 نوفمبر، إلا أنه لم يتحقق أي تقدّم في الخطوات التقنية التي ينص عليها الاتفاق لا سيّما إنشاء جيش موحّد والاتفاق على الحدود الداخلية للولايات.

وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية هو بند رئيسي في اتفاق السلام الذي وقع في سبتمبر 2018 في أديس أبابا.

وشهد جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011 نزاعا اندلع في ديسمبر 2013 وأسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل وفق إحصاء حديث العهد وتسبب بتشريد أكثر من أربعة ملايين من سكان البلاد.

وأسفر اتفاق السلام الموقع في 2018 عن تراجع كبير في الأعمال القتالية، من دون أن تتوقف نهائيًا.
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