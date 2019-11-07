نشاط السيسي أمس والاحتفال بالمولد النبوي اليوم الأبرز بالصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.



ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "مصر تدعم المفهوم الشامل لحقوق الإنسان"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على دعم مصر مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي يتضمن كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها مع عدم اختزال تلك الحقوق في الجوانب السياسية فقط دون غيرها.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس عددا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.



وأشار الرئيس إلى أن رئاسة مصر شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير شكل التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان مستعرضا الجهود الوطنية المختلفة لتطوير الآليات المؤسسية المعنية بملف حقوق الإنسان.



كما أكد الرئيس أهمية الحرص على تعزيز جهود التكامل والاندماج القاري بما يتجاوب مع الآمال والطموحات التنموية الاقتصادية لشعوب القارة على نحو يحقق تلك الحقوق في مختلف المجالات الحيوية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية التي تتسم بها المجتمعات الإفريقية في هذا الشأن.



ورحب الرئيس السيسي، فى بداية اللقاء بالحضور، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لإنجاح أعمال المؤتمر الدوري الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية المنعقد حاليًا في القاهرة برئاسة مصر لا سيما في ظل حرص مصر على النهوض بحقوق الإنسان والعدالة لمصلحة جميع المواطنين فى القارة الإفريقية على نحو يتسق مع دفع عملية التنمية بالقارة.



وأضافت "الأهرام" أن رؤساء الوفود أعربوا عن سعادتهم بلقاء الرئيس السيسي والتقدير لتسلم مصر رئاسة الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تفتح الباب أمام المزيد من الدعم لجهود الشبكة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة بمختلف الدول الإفريقية خاصة في ضوء أهمية ومحورية الدور المصري على صعيد العمل الإفريقي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة وكذا تولى مصر حاليا رئاسة الاتحاد الإفريقي.





وفي تناولها أيضا لنشاط الرئيس أمس ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا خلال شهر نوفمبر الجاري والتي ستسهم في تسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة اتصالا بجهود التنمية في محور قناة السويس والمناطق المختلفة التابعة للمحور.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وتناول الاجتماع متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة خلال الفترة المقبلة وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة.



وشدد على أهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلي قدر من الكفاءة بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليا ومن ضمنها تطوير محور قناة السويس الحيوي.





كما ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "الرئيس يوجه كلمة للأمة في الاحتفال بالمولد النبوي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بمركز المنارة.



وأوضحت الصحيفة أن الرئيس سيوجه كلمة للأمة في هذه المناسبة ويكرم عددًا من علماء، خلال الاحتفال الذي يحضره الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والوزراء والمحافظون وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية.



وأضافت أن الإمام الأكبر سيلقي كلمة يتناول فيها جهود الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم ونشر الوسطية والاعتدال وبيان منهج الإسلام القائم على التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر.





ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأهرام" في صفحتها الأولى أيضا أنه انطلقت مساء أمس بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولة المفاوضات الخاصة بسد النهضة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وتضم وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بحضور مسئولين بالبنك الدولي.



وأوضحت الصحيفة أن سامح شكري وزير الخارجية كان قد استبق جولة المفاوضات بلقاءات على مدى اليومين الماضيين مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي والسيناتور الجمهوري جون بارسو عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والسيناتور الجمهوري ليندسي جراهام رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.



وأضافت أن وزير الخارجية استعرض، خلال اللقاءات، الجهود المصرية المتواصلة على مدى السنوات الخمس الماضية للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق المصالح المصرية والسودانية والإثيوبية وأسباب تعثر المفاوضات نتيجة عدم تجاوب الجانب الإثيوبي.



وأكد شكري أن مصر تتطلع لتوقيع اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة يضمن حقوق مصر في مياه نهر النيل.



وتحت عنوان "الأمم المتحدة تشيد بالعاصمة الإدارية وأهميتها لمصر"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أشاد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأهميته لمصر خلال السنوات القادمة.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال قيادات التنمية المحلية وفدا من الجهات المانحة للبرنامج برئاسة فيكتور كيسوب مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وممثلين عن حكومتي السويد والنرويج.



ولفتت إلى أنه تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المختلفة وتعزيز دعم مجهودات الحكومة من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نحو تنمية حضرية مستدامة وبحث سبل تعزيز التعاون من خلال مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع التنمية العمرانية في مصر ومردود ذلك بالتنمية المحلية بشكل عام وكيفية تقليل الفجوات بين المدن والأقاليم التخطيطية حيث يعتبر ذلك أحد مفاتيح الوصول إلى التنمية المستدامة.



وفي تناولها لاجتماع الحكومة أمس ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدأ الاجتماع بتهنئة رئيس الجمهورية والوزراء وجموع المصريين بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، وأكد أن المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي أمس الأول تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات الجديدة.



كما أكد ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية في المشروعات الخدمية مع تحديد مسئول تنفيذي في كل وزارة في المشروعات المختلفة.



وأضافت (الجمهورية) أن وزيرة التخطيط أشارت إلى أن التقرير الذي أصدره بنك تضمن نظرة متفائلة بصورة كبيرة للاقتصاد المصري كما أن آراء رجال الأعمال حول العالم جاءت متفائلة مع توقعات باستمرار التحسن الاقتصادي.



وأكد التقرير أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أسهمت في تحقيق مزيد من الاستقرار وكسب ثقة المستثمرين وأكد ارتفاع توقعات الشركات المصرية بتحقيق معدلات نمو أفضل مع المعدلات العالمية، واستعرض المجلس إجراءات الإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى لتعزيز التعاون مع المنظمة كخطوة نحو الانضمام لعضويتها مستقبلا.





ووافق مجلس الوزراء على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لبرنامج تمويل الإسكان الاجتماعي، كما وافق على إتاحة 13 مليون دولار كمساهمة جديدة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم مشروع تحسين مهارات طلاب التعليم الأساسي.





وتحت عنوان "المتحدث باسم البرلمان ينفي مد دور الانعقاد الحالي"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله نفي ما تردد إعلاميا بشأن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق.



وقال حسب الله، في بيان أمس، إن دور الانعقاد الحالي الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الأول سينفض في موعده طبقا للدستور وأن المجلس مستمر حتى نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور، مؤكدا أن هذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.