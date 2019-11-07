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اقتصاد

انخفاض مخزونات مصافى النفط الأمريكية من النفط الخام

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، إن مخزونات مصافي النفط الأمريكية من النفط الخام، انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر.

وبلغ معدل مدخلات مصافي النفط الأمريكية من الخام 15.8 مليون برميل باليوم الأسبوع الماضي، أقل بـ237 ألف برميل يوميا عن معدل الأسبوع السابق. وعملت المصافي بمعدل 86.0% من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.

وانخفض إنتاج الغازولين (البنزين) الأسبوع الماضي، وبلغ 10.0 مليون برميل باليوم. وانخفض إنتاج الوقود المقطر الأسبوع الماضي، وبلغ 4.9 مليون برميل باليوم.

وبلغ مجمل المنتجات المقدمة خلال فترة الأسابيع الأربعة الماضية ما معدله 21.2 مليون برميل باليوم، بزيادة 2.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ معدل إمداد غازولين (بنزين) السيارات 9.5 مليون برميل باليوم، بزيادة 2.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ معدل إمداد الوقود المقطر المنتج 4.2 مليون برميل باليوم خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بزيادة 2.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وازداد إمداد وقود الطائرات المنتج بـ7.5% مقارنة مع نفس فترة الأسابيع الأربعة من العام الماضي.
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