وفاة ناجية من مذبحة نانجينج عن عمر 102 عامًا

توفيت يانج قوي تشن، إحدى الناجيات من مذبحة نانجينج، فجر أمس عن عمر يناهز 102 عامًا.



وخفضت وفاة يانج عدد الناجين المسجلين إلى 81 شخصًا، بعد أن توفي منهم عشرة أشخاص العام الحالي، وفقًا للقاعة التذكارية لضحايا مذبحة نانجينغ.



ووقعت مذبحة نانجينج في 13 ديسمبر 1937، حيث عندما استولت القوات اليابانية على المدينة.



وعلى مدى ستة أسابيع، قتلت حوالي 300 ألف مدني صيني وجندي غير مسلح في إحدى أكثر الجرائم بربرية في الحرب العالمية الثانية.



وبعد أن استولت القوات اليابانية على مدينة نانجينج، اختفت يانج، التي كانت تبلغ من العمر وقتها 20 عامًا، في كهف تحت الأرض هربًا من الاضطهاد، حسب شهادتها.



وحافظت الحكومة الصينية على شهادات الناجين المسجلة عبر كل من الوثائق المكتوبة والفيديوهات.



وأدرجت اليونسكو الوثائق المتعلقة بالمذبحة في سجل ذاكرة العالم في عام 2015.