الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى: جلسات عزل ترامب "علنية"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
آدم شيف
آدم شيف
وكالات
طباعة
قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف يوم الخميس إن أول جلسة استماع علنية في اللجنة، حول التحقيقات البرلمانية الهادفة للتحقيق في تصرفات الرئيس دونالد ترامب وعزله، ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال في تغريدة على تويتر إنهم سيستمعون في 13 نوفمبر الجاري لشهادة وليام تايلور، كبير الدبلوماسية الأمريكية في أوكرانيا، وجورج كنت، الخبير في الشئون الأوكرانية والروسية، ويعمل نائبا مساعدا بوزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف شيف أن السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، ستدلي بشهادتها في الـ15 من نوفمبر الجاري.

كان ترامب قد رفض الاستماع لأسئلة من الصحفيين في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم، قبيل التوجه لحشد انتخابي في لويزيانا.

ويأتي إعلان شيف بعد عدة أسابيع من شهادات سرية أدلى بها مسئولون سابقون وحاليون في إدارة ترامب، أمام لجان بمجلس النواب، تتولى تحقيقات العزل، وسط تصاعد ملحوظ للخلافات الحادة بين الحزبين.

وقال شيف للصحفيين في مبنى الكابيتول هيل (الكونجرس): "إن الشهادات العلنية ستكون فرصة للشعب الأمريكي ليقيّم بنفسه شهادات الشهود، وليحدد بنفسه مصداقية الشهادات".

كان الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي قد نشروا أمس الأربعاء المزيد من نصوص الشهادات السرية الواردة ضمن التحقيقات البرلمانية الهادفة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والشهادات المنشورة هي ما أدلى به جوردن سوندلاند، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، وكورت فولكر المبعوث الخاص السابق لإدارة ترامب لدى أوكرانيا، وكلاهما يعتبر شاهدا رئيسيا في تحقيقات العزل، التي تستهدف جهودا مزعومة للبيت الأبيض لوقف دعم عسكري لأوكرانيا، للضغط عليها لتفتح تحقيقا ضد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله.

وكتب آدم شيف، امس على تويتر، أن شهادات سوندلاند وفولكر "أظهرت تتابع جهود ترامب للضغط على أوكرانيا لتقديم خدمة لتحقيق أهدافه السياسية الشخصية".

من جانبه، زعم البيت الأبيض أن نشر هذه الشهادات يظهر "أن الدليل يبدو حتى أضعف" فيما يتعلق بالعزل، مما كان يعتقد سابقا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 16 ساعة

شلل مروري أعلى الدائري بسبب انقلاب حمولة دهانات

منذ حوالي 5 ساعات

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان هيثم أحمد زكى

الصور

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكى لتحديد سبب الوفاة

وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكى

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان هيثم أحمد زكى

أيام زمان

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

ads

نجم الساعة

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

الصحة

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

دراسة تنفى صحة تأثير "الأوميجا 3" السلبى على الحالة النفسية

الفلفل الحار مفيد للحامل

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

الرئيس نيوز

شكري: اجتماعات واشنطن حول سد النهضة نتائجها إيجابية

تنقلات شقيق البغدادي بين سوريا وتركيا تثير الشكوك الاستخباراتية

إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو.. رسميًا

إطلاق أول مسابقة "فرنسية- مصرية" للشركات الناشئة في مصر

منوعات

وفاة ناجية من مذبحة نانجينج عن عمر 102 عامًا

شاب يعالج نفسه من الأكزيما

سر تمتع النساء بلياقة بدنية أكثر من الرجال

مهارات أساسية لربة المنزل

كشكول

"هندسة حلوان" تحقق الثالث عالمياً في مسابقة روبوت كشف الألغام

غدًا.. جامعة الأزهر تنظم المنتدى الأول لريادة الأعمال

ورشة عمل لبنك المعرفة بـ"تجارة عين شمس"

تفتيش على معاهد الوادى الجديد الأزهرية لقياس أداء المعلمين

إسلام سياسي

افتتاح فاعليات الملتقي العالمي الرابع عشر للتصوف بالمغرب

باحث: زعيم داعش كان من تلامذة يوسف القرضاوي

طائرة بدون طيار لتغطية فاعليات ملتقي الصوفية العالمى بالمغرب

الإرهابية تنشر تعليمات لعناصرها في مصر بالتهرب من دفع التذاكر والفواتير

مقالات الرأي
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
صفوت البياضي
اليأس مقبرة الأمم
المزيد

الثقافة

أمسية فنية لأعمال الموسيقار "محمد الموجى" بمكتبة القاهرة الكبرى

بيت الحكمة تُطلق صالونها الثقافى الشهرى بـ"طريق الصين"

أبرزها "غسان كنفاني وغادة السمان".. رسائل الغرام بين الأدباء

محمد عبد النبي يحصد جائزة الأدب العربي 2019 عن رواية "في غرفة العنكبوت"

صفحتنا ع الفيس بوك