نيكى يهبط 0.09% فى بداية التعامل بطوكيو

هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية، يوم الخميس.



وانخفض نيكي 0.09% ليصل إلى 23283.14 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.04% مسجلًا 1693.75 نقطة.



وارتفع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، أمس الأربعاء، ليبلغ من جديد أعلى مستوى في 13 شهرًا بفضل آمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، فيما ساهم ضعف الين وارتفاع عائدات السندات في انتعاش أسهم شركات التصدير والقطاع المالي.



وزاد المؤشر نيكي 0.1% ليصل إلى 23303.82 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من أكتوبر من العام الماضي.



وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا ارتفاعًا طفيفًا إلى 1694.45 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق فيما يزيد علي عام بعد أن تخلى عن مكاسبه في وقت سابق مع بدء عمليات بيع لجني الأرباح.