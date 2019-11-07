إصابة 4 أشخاص سقطوا من سيارة نقل أثناء سيرها بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص اليوم الخميس بجروح وكدمات بجميع أنحاء الجسم إثر سقوطهم من أعلى سيارة نقل أثناء سيرها أمام قرية الشيخ أحمد التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول مستشفى إيتاى البارود العام 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات وكسور في جميع أجزاء الجسم.



وعلى الفور انتقل الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود وبالفحص تبين سقوط بعض الأشخاص من أعلى سيارة نقل أثناء سيرها مما نتج عنه إصابة "نور جمعه عبدالجواد" 20 سنة مصابا باشتباه كسر بالساعد اليسري، و"سينا حنفي شعبان" 40 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، و"مبروكة علي عبدالسلام" 45 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمر الفقري و"منة محمد السيد" 30 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.



تم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

