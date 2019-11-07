الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

تشيلى تدافع عن الشرطة المتهمة بارتكاب إساءات بحق المتظاهرين

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:17 ص
رئيس تشيلي سيباستيان
رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا
وكالات
طباعة
أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الخميس أن حكومته "ليس لديها ما تخفيه" فيما يتعلق بالمزاعم حول ارتكاب الشرطة إساءات مزعومة بحق المتظاهرين ضد حكمه تشمل القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية.

ويقول مدعون عامون إن 5 من بين 20 حالة وفاة مسجلة خلال الاحتجاجات يُعتقد انها حصلت على أيدي رجال الأمن.

وأكد بينيرا في كلمة ألقاها اليوم الخميس "لقد كنا شفافين تماما بشأن الأرقام، لأنه ليس لدينا ما نخفيه".

وتحولت أحياء في العاصمة سانتياجو الى ساحات حرب جراء الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في الأيام الأخيرة.

ودعا المتظاهرون الأربعاء إلى توسيع رقعة مسيراتهم لتشمل مناطق ثرية لم تتأثر حتى الآن بموجة التظاهرات التي تتركز في محيط مركز كوستانيرا التجاري، الذي يعد أكبر مركز تسوّق في اميركا الجنوبية ورمز التوسع الاقتصادي والاستقرار في تشيلي.

وتدفق مئات الطلاب على مناطق قرب هذا المركز وقاموا بسرقة صيدلية ومصرفين واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب، ما أدى الى توقف حركة المرور.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وقالت إيفلين ماتي رئيسة بلدية منطقة بروفيدنسيا الراقية "إننا نعيش مستوى من العنف والدمار لم يسبق له مثيل في هذه المنطقة".

ودعت رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي المحتجين إلى التجمع في حي فيتاكورا الراقي حيث تقع مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وقالت إحدى الرسائل "لقد حان الوقت للتوجه شرقا"، في إشارة الى المناطق الراقية في العاصمة.

وتجمع الآلاف من المتظاهرين في ميدان إيطاليا في المدينة، مركز الاحتجاجات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

والثلاثاء أطلق عناصر شرطة مكافحة الشغب رصاص الخردق وأصابوا طالبين من بين مجموعة كان تحاول السيطرة على مدرسة ثانوية في سانتياغو، وفق الشرطة، وعولج الطلاب لاحقا في المستشفى وأطلق سراحهم.

وتعمل بعثة حقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة على التحقيق في مزاعم بالسلوك الوحشي للشرطة خلال الاضطرابات.

كما طلبت مفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان ومقرها واشنطن الخميس الإذن من بينيرا لترسل بعثة إلى تشيلي بناء على طلب مجموعات حقوقية هناك.

ويقول المعهد الوطني المستقل لحقوق الإنسان في تشيلي إنه رفع 181 دعوى قضائية تشمل جرائم قتل مزعومة وعنف جنسي وتعذيب قامت بها الشرطة العسكرية.

وقال بينيرا إن أفراد الدولة الذين ارتكبوا انتهاكات سيعاقبون بنفس القدر من العقاب الذي سيقع على الذين قاموا بأعمال تخريبية وعنيفة.

وتشهد تشيلي التي كانت تُعتبر إحدى أكثر الدول استقرارا في أميركا اللاتينية، منذ 18 أكتوبر، حركة احتجاج اجتماعي غير مسبوقة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلا ونحو ألف جريح.

وكانت زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو في العاصمة قد أشعلت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ عقود في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة. وعلى الرغم من تعليق الإجراء اتسعت الحركة يغذيها استياء من التفاوت الاجتماعي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

السيسي يشهد احتفالية المولد اليوم.. والدستور تكشف أسماء المكرمين

منذ حوالي 12 ساعة

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 5 ساعات

ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى: كان مريضًا منذ يومين واختفى فى شقته

الصور

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

image description

صور افتتاح "بانوراما الفيلم الأوروبي"

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكى لتحديد سبب الوفاة

وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكى

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان هيثم أحمد زكى

أيام زمان

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

لهذه الأسباب.. حكيم يفكر في غناء المهرجانات الشعبية

حكاية حكيم.. «أول مطرب شعبي شيك»

حفيد المعلم «هرم» يكشف مصير الأبطال الحقيقيين لفيلم «الكيت كات»

ads

نجم الساعة

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

الصحة

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

دراسة تنفى صحة تأثير "الأوميجا 3" السلبى على الحالة النفسية

الفلفل الحار مفيد للحامل

قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق 30%

الرئيس نيوز

شكري: اجتماعات واشنطن حول سد النهضة نتائجها إيجابية

تنقلات شقيق البغدادي بين سوريا وتركيا تثير الشكوك الاستخباراتية

إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو.. رسميًا

إطلاق أول مسابقة "فرنسية- مصرية" للشركات الناشئة في مصر

منوعات

وفاة ناجية من مذبحة نانجينج عن عمر 102 عامًا

شاب يعالج نفسه من الأكزيما

سر تمتع النساء بلياقة بدنية أكثر من الرجال

مهارات أساسية لربة المنزل

كشكول

"هندسة حلوان" تحقق الثالث عالمياً في مسابقة روبوت كشف الألغام

غدًا.. جامعة الأزهر تنظم المنتدى الأول لريادة الأعمال

ورشة عمل لبنك المعرفة بـ"تجارة عين شمس"

تفتيش على معاهد الوادى الجديد الأزهرية لقياس أداء المعلمين

إسلام سياسي

افتتاح فاعليات الملتقي العالمي الرابع عشر للتصوف بالمغرب

باحث: زعيم داعش كان من تلامذة يوسف القرضاوي

طائرة بدون طيار لتغطية فاعليات ملتقي الصوفية العالمى بالمغرب

الإرهابية تنشر تعليمات لعناصرها في مصر بالتهرب من دفع التذاكر والفواتير

مقالات الرأي
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
مؤمن المحمدي
يحيى الطاهر عبدالله.. الطوق والإسورة
صفوت البياضي
اليأس مقبرة الأمم
المزيد

الثقافة

أمسية فنية لأعمال الموسيقار "محمد الموجى" بمكتبة القاهرة الكبرى

بيت الحكمة تُطلق صالونها الثقافى الشهرى بـ"طريق الصين"

أبرزها "غسان كنفاني وغادة السمان".. رسائل الغرام بين الأدباء

محمد عبد النبي يحصد جائزة الأدب العربي 2019 عن رواية "في غرفة العنكبوت"

صفحتنا ع الفيس بوك