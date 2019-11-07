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حوادث

نقل جثمان هيثم أحمد زكى إلى مشرحة زينهم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:45 ص
هيثم أحمد زكى
هيثم أحمد زكى
ندي حمدي
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انتهت نيابة الشيخ زايد من معاينة شقة الفنان هيثم أحمد زكي بعد العثور عليه متوفيا فجر اليوم.

وأسفرت المعاينة عن سلامة كافة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين من خلال مناظرة النيابة لجثمان الفنان عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم.

ويستكمل الآن فريق النيابة التحقيقات داخل ديوان قسم الشرطة، حيث يستمع لأقوال أفراد أمن استغاث بهم الفنان فجر يوم الأربعاء لشعوره بالمرض وإصابته بحالة إعياء، حيث أصيب بحالة قيء شديدة، فقاموا بمساعدته للتوجه الي صيدلية داخل نطاق الكومبوند وحقنه الطبيب فيها بدواء ثم أعاده أفراد الأمن إلى شقته وصعد إليها.

وكشفت مصادر أمنية ملابسات وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث تبين العثور على جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقي بلاغا من خطيبة الفنان هيثم زكي بعدم إجابته على اتصالاتها الهاتفية، وأضافت التحريات أن خالة الفنان وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كومبوند بيفرلي هيلز ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الشيخ زايد للتحقيق.
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