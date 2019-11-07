موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان هيثم أحمد زكى

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، موعد صلاة الجنازة على الفنان هيثم أحمد زكي نجل الفتى الأسمر الفنان الراحل أحمد زكي والذي توفي منذ قليل، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.



وقال محمد محمود عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة جنازة (هيثم أحمد زكى) ظهرا من مسجد مصطفى محمود.. الوفاة طبيعية هبوط حاد فى الدورة الدموية.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان.. اللهم ثبته عند السؤال.. اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راضِ عنا.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولهيثم أحمد زكى ولكل من رحلوا عنا".



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.