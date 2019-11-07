ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى: كان مريضًا منذ يومين واختفى فى شقته

ناقشت مباحث الشيخ زايد أفراد أمن كومبوند بيفرلي هيلز، بعد العثور على جثمان الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بالكومبوند للوقوف على ملابسات وفاته.



وأفاد أفراد الأمن أثناء استجوابهم أن الفنان كان مريضا فجر أمس ومصابا بمغص وقيء وخرج من شقته متوجهت لإحدى الصيدليات داخل الكومبوند، ثم عاد لشقته ولم يظهر طوال اليوم حتى حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة.



وكشفت مصادر أمنية ملابسات وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث تبين العثور على جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.



وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقي بلاغا من خطيبة الفنان هيثم زكي بعدم إجابته على اتصالاتها الهاتفية، وأضافت التحريات أن خالة الفنان وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كومبوند بيفرلي هيلز ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة الشيخ زايد للتحقيق.