حقيقة تشريح جثمان هيثم أحمد زكى

نفى عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن النيابة قررت تشريح جثمان الراحل هيثم أحمد زكي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.



ويتواجد جثمان الفنان الراحل، بداخل منزله في هذه اللحظة، وجاري تحديد مكان صلاة الجنازة، وكذلك مكان إقامة العزاء.



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى الشقة، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.



وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.