عاش يتيمًا ومات وحيدًا.. هكذا رحل هيثم أحمد زكى

رحل منذ قليل عن عالمنا الفنان هيثم أحمد زكي إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث حاولت خطيبته الاتصال به على مدار اليوم فلم يرد، فاتصلت بالشرطة التي اكتشفت وفاته بمنزله في الشيخ زايد بمدينة ٦ أكتوبر، ليرحل هيثم أحمد زكي وحيدا في هدوء مثل والده الفنان الراحل أحمد زكي.



وكان يعاني الفنان أحمد زكي من الوحدة خلال حياته، حيث رحلت والدته الفنانة هالة فؤاد عام ١٩٩٣ بعد صراع مع المرض، كما توفي جده عام ١٩٩٢، ورحل خاله والذي كان في مقام والده المخرج أشرف فؤاد عام ٢٠١١، ورحل والده في عام ٢٠٠٥، كما رحلت جدته والتي تولت تربيته بعد رحيل والدته في عام ٢٠٠٧ أثناء تصويره فيلم "البلياتشو".



يشار إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي كان يستعد لتقديم الجزء الثاني من فيلم "كابوريا" حيث أعلن عن بدء تحضيراته، كما كان يتمنى تقديم شخصيات فنية عديدة مثل دور "ضابط" و"ملاكم".