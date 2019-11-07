"100 مليون صحة" تنصح بضرورة حصول الأطفال على السكريات من الفاكهة

أكدت حملة "100 مليون صحة" ضرورة الحفاظ على صحة الأطفال بشكل مستمر وذلك من خلال مدهم بكافة العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسمهم.



وأشارت فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، إلى ضرورة أن تكون الوجبات كاملة ومتنوعة ما بين البروتين والحبوب، ومعها صنف خضار وفاكهة، ومنتجات الألبان بالإضافة إلى المياه.



وشددت حملة "100 مليون صحة" على ضرورة حصول الأطفال على السكريات الضرورة لأجسامهم من الفاكهة حيث إنها تعوضهم عن الحلويات التى تحتوى على مواد حافظة، كما أن الفاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة في عملية التغذية.



وأكدت الحملة أهمية الإكثار من الخضروات وتنويع البروتين المقدم للطفل مع الابتعاد عن الوجبات السريعة والحلويات.