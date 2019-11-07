تفاصيل وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

توفى منذ قليل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى داخل منزله بمدينة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد.



وكان الفنان الشاب هيثم أحمد زكى تعرض لأزمة صحية أول أمس الثلاثاء، وتوجه لأحد الأطباء وعاد إلى منزله، لكنه لم يرد على أي اتصال هاتفي، مما دعى خطيبته "إنجي سلامة" إلى الاتصال بأجهزة الأمن.



وتم فتح الفيلا التي يسكن بها بمدينة بيفرلى هيلز بالشيخ زايد أول، وتم العثور على جثمانه وتم نقله إلى المستشفى وإخطار نيابة جنوب الجيزة للانتقال والمعاينة وبدء التحقيق، وأفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.



وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 34 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.