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اقتصاد

أسعار الجرانيت اليوم.. "غزال أصفر" بـ200 جنيهًا للمتر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:46 ص
جرانيت- أرشيفية
جرانيت- أرشيفية
سيد ابراهيم
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شهدت أسعار الجرانيت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر الجاري، ورصد "الدستور" في جولة ميدانية لورش تصنيع الجرانيت، صباح اليوم الخميس، ارتفاعًا في سعر المتر الطولي ما بين 35 و60 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي، حسب عبدالحميد حسان، صاحب ورشة رخام وجرانيت.

وتراوح سعر متر الجرانيت غزال أصفر ما بين 200 و350 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر ما بين 250 و360 جنيهًا، وبلغ سعر متر الجرانيت رويال ما بين 270 و370 جنيهًا، ووصل سعر الجرانيت فرسان ما بين 270 و380 جنيهًا للمتر.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.
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