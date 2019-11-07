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مصر

مصر وإثيوبيا والسودان يجددون التزامهم بالتوصل لاتفاق حول سد النهضة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:38 ص
جريدة الدستور
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قالت وزارة الخزانة الأميركية إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان جددوا التأكيد على التزامهم المشترك بالتوصل لاتفاق شامل ومستدام لملء خزان سد النهضة، كاشفة عن عقد اجتماعات في واشنطن في 9 ديسمبر و13 يناير للتوصل لاتفاق حول سد النهضة.

واتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020.

واجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان ووفود البلدان الثلاث مع وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي في واشنطن العاصمة.

وأكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني وتكيّفي ومستدام ويحقق المنفعة المشتركة في ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وإنشاء عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.

وأشار وزراء الخارجية إلى موافقتهم على عقد أربعة اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه.

واتفق الوزراء على أن البنك الدولي والولايات المتحدة سيدعمان ويحضران الاجتماعات كمراقبين.

واتفق الوزراء أيضًا على العمل من أجل استكمال الاتفاق بحلول 15 يناير 2020 ، وسيحضرون اجتماعين في واشنطن العاصمة في 9 ديسمبر 2019 و 13 يناير 2020 ، لتقييم ودعم التقدم.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

وأكد وزراء الخارجية من جديد أهمية النيل لتنمية شعب مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية التعاون عبر الحدود، ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق.
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