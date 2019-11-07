معتز القيعى يقدم 10 نصائح لتناول حلوى المولد بشكل صحى

قدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، بعض النصائح لتناول حلوى المولد بشكل صحي:

1- يفضل صنع حلاوة المولد بالمنزل مع استبدال السكر بعسل النحل وتقليل الزيوت المستخدمة واستخدام زيوت طبيعية والابتعاد عن المهدرجة، وإضافة الكينوا والشيا أو الشوفان لحلاوة المولد لإعطائها قيمة غذائية عالية.

2- يفضل السيطرة على الكميات التي يتناولها الأطفال وتقليلها.

3- يمكن تناول قطعة صغيرة مرة يوميا وتجنب تناول كمية كبيرة في يوم واحد.

4- يفضل اختيار حلاوة المولد المصنعة من المكسرات مثل الفولية واللوزية والابتعاد عن المصنعة من الكثير من السكر والألوان الصناعية مثل عروسة المولد والملبن.

5- يفضل تناول حلاوة المولد في الصباح واستبدالها مكان وجبة الإفطار وممارسة التمارين الرياضية بعد تناولها.

6- يمكن تناول قطعة كبيرة الحجم من حلاوة المولد للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

7- تجنب تناول حلاوة المولد قبل النوم لتجنب الشعور بالجوع في الصباح.

8- يفضل عدم قياس الوزن بعد تناول حلاوة المولد ويمكن قياس الوزن بعد يومين من الالتزام بالنظام الصحي.

9- يجب السيطرة على الكميات المتناولة من حلاوة المولد بالنسبة لمرضى السكري وقياس السكر بعد تناولها ومتابعته.

10- في يوم تناول حلاوة المولد يجب الالتزام بالغذاء الصحي في باقي الوجبات ويفضل تقليل الكربوهيدرات من باقي الوجبات.