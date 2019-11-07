"الصحة" تكشف تفاصيل استراتيجية مكافحة التدخين

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن استراتيجية الوزارة لمكافحة التدخين FCTC2030، لافتًا إلى أن مصر ضمن 15 دولة على مستوى العالم الحاصلة على دعم مشروع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن مكافحة التبغ.



وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة لـ "الدستور"، أنه يتم التنسيق مع سكرتارية اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، وتعزيز الصحة العامة للمواطنين، وفقًا لجدول زمني متفق عليه مسبقًا.



وأشار إلى أنه تم تطوير خدمات الخط الساخن للمساعدة على الإقلاع عن التدخين 16805، حيث يساعد المواطنين على الإقلاع عن التدخين من خلال الاتصال التليفوني، ومدهم بأفضل الأساليب الصحية للتخلص من إدمان التبغ.



وأكد "عيد"، على تطوير خدمات الخط من الناحية الفنية والتقنية سوفت وير من أجل تقديم خدمات أفضل، وتدريب مقدمي الخدمة بالخط الساخن على استخدام البرمجيات الجديدة المطورة.



وذكر رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى وجود تعاون مع عيادات الإقلاع عن التدخين في جامعة عين شمس، والمركز القومي للبحوث، ومستشفى الهرم العام كمراكز للإحالة لدعم المدخنين ومساعدتهم على الإقلاع.



وأوضح أنه يتم تطبيق سياسات مكافحة التدخين بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتدريب العاملين في مجال مكافحة التدخين لرفع كفاءتهم.