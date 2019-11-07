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حوادث

تجديد حبس البنا والأعصر 45 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
البنا والأعصر
البنا والأعصر
حسام محفوظ
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قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الصحفيين حسن البنا مبارك، ومصطفى الأعصر، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بنشر أخبارًا كاذبة.

وتوجه النيابة للمتهمين بجانب آخرين في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، تهمًا بالانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.

وتعتبر القضية 441، استكمالًا لقضية أخرى، يواجه فيها عدد من القائمين على مجال النشر نفس الاتهامات، وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2" لنشرهم أخبارًا كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.
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