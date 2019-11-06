ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المواد المخدرة بطنطا

نجحت مباحث قسم ثان طنطا، التابع لمديرية أمن الغربية، في ضبط تشكيل عصابى تخصص في بيع المواد المخدرة، وبحوزته 16 فرش حشيش، و4 آلاف قرص مخدر.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير مباحث المديرية، بتلقيه إخطارًا من الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، يفيد تمكن النقباء محمود عبدالجواد، وزياد ذكي معاونا المباحث، من ضبط كلٍ من "عمران أ. أ. م"، عاطل، مقيم بمنطقة الخادم، وبحوزته ١٦ فرش حشيش وهاتف محمول وسلاح أبيض (مطواه) ومبلغ مالي حصيلة البيع ودراجة نارية، و"رامي. أ. ح. ع"، عاطل، مقيم بنفس المنطقة، وبحوزته ٤٠٠٠ قرص مخدر وسلاح ناري (فرد خرطوش) وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي حصيلة البيع.



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بغرض الدفاع عن تجارتهم المُحرمة، والنقود حصيلة البيع، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.