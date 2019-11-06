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"المراغي" يشدد على دور العمال في العمل الوطني

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:26 م
جبالي المراغي
جبالي المراغي
دعاء جابر
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شدد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية دور العمال في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في كافة الأنشطة التنموية والدفاع عن مقدرات الوطن وأمنه.

وأكد المراغي في إجتماع موسع اليوم مع رؤساء الاتحادات المحلية وممثلي الشباب والمرأة بالمحافظات، أن الدورة النقابية الحالية ستبدأ فعليا من اليوم عن طريق التواجد داخل مواقع العمل والمساهمة في إيجاد الحلول الفورية التي تعوق الإنتاج وتوفر الأمان الوظيفي.

وأضاف المراغي، أنه لا مجال بيننا للمتكاسلين من النقابين، مطالبًا أعضاء الاتحادات المحلية بإعداد تقارير عن أنشطتهم تمهيدًا لاختيار العناصر الفاعلة للترشح في الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي.

وكشف رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة أن انتخابات المحليات يتمتع فيها العمال بنسبة ٥٠٪؜.

وأعلن عن تشكيل لجنة لمتابعة أنشطة الاتحادات المحلية بالمحافظات والتواصل مع اللجنة المالية ولجنة حصر الأصول بالاتحاد العام لعمال مصر، وذلك لتذليل كافة العقبات التي تواجههم في تنفيذ الأنشطة.

فيما أوضح النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، إن مجلس النواب وافق على فتح باب تسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، لتمكين الأجهزة التنفيذية من تشجيعهم.

وطالب وهب الله، الاتحادات المحلية بالمحافظات وتشكيل أعضاء لجان الشباب والمرأة وإرسال الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها في الفترة المقبلة وخاصة مجال التثقيف والتوعية العمالية.

وقال عبد المنعم الجمل: "نحن نمثل أكبر تجمع وطني في مصر، وعلينا أن نتعامل مع القوى السياسية الحزبية على مسافة واحدة"، مضيفا أنه لا مكان للعمل الحزبي داخل اتحاد العمال.
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