محيى إسماعيل يحذر مستخدمى صورته فى الكوميكس: سأتخذ إجراءاتى القانونية





حذر الفنان محيي إسماعيل، من استخدام صورته أو شخصيته بأي شكل من الأشكال إلا بعد موافقة صريحة منه.ونشر الفنان محيى إسماعيل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لمتابعيه قائلًا فيه: "أحب أشكركم جميعًا لأنكم وصلتوني للتريند وخلتوني أحس بوجودي، وأنا أتبادل معكم الحب والصدق، على مدار النصف قرن الماضي منذ وعيت على الفن".وتابع: جمهوري الحبيب العزيز الحبيب على قلبي، أحب أقول قوة الحب، أقوى من حب القوة، وحينما نتعب بعض الشيء فاللي يقوينا هو".واختتم إسماعيل قائلا: من يستغل صوتي أو صورتي فهذا خطأ، ولا بد من موافقة صريحة مني، أنا محيي إسماعيل، وأي اعتداء على حقوق الملكية الفكرية، الخاصة بي، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بقوة ضده، أشكر جمهوري الحبيب كل سنة وأنتم طيبين.