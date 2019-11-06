فيديو.. أردوغان يدعو النساء في بيوت الدعارة لانتخابه

عرض الإعلامي نشأت الديهي، فيديو لـ"أردوغان" وهو يدعو النساء في بيوت الدعارة لانتخابه.



ويحكي أردوغان في الفيديو، كيف كان يدعو النساء في بيوت الدعارة إلى انتخابه في بداية دخوله إلى عالم السياسة.



من جانبه، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أردوغان ذهب إلى فندق وقابل 25 سيدة من بيوت الدعارة، لتبادرة سيدة بقولها: "أنت لن تستطيع أن تفعل لنا شيء"، ليرد أردوغان: "أريد أصواتكم وقلوبكم معنا وأنا سأحاول أساعدكم".



وأوضح الديهي، أنه بعد مرور 12 عاما على هذا الخطاب، فإن أردوغان يشجع صناعة الرقيق الأبيض اليوم وهو رئيس تركيا، حيث يستقدم من صناعة "الدعارة"، 5 مليارات دولار سنويا للاقتصاد التركي، بالإضافة إلى أن هناك 300 امرأة تعمل في هذه الصناعة السوداء.



