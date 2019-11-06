المسماري: مصراته وطرابلس تحت نيران القوات الجوية الليبية

أعلن الناطق باسم مايسمى الجيش الوطنى الليبي مساء اليوم، أن مصراته وطرابلس تحت نيران القوات الجوية الليبية.



وقال المسماري فى مؤتمر صحفى اليوم إن "ضرباتنا الجوية وتحركاتنا البرية، تسير وفق خطة مقسمة إلى مراحل وفقا لقواعد الاشتباك لضمان حياة المدنيين والمنشآت".



وأشار إلى أن "السراج (فائز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا) ذهب إلى زوارة لطلب الدعم بالمقاتلين لكنهم رفضوا".