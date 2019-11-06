تفاصيل مشاركة محمد رمضان في مباراة نجوم العالم بالمغرب

ظهر الفنان محمد رمضان خلال مشاركته في مباراة كرة القدم بمدينة العيون بالعاصمة المغربية الرباط، والتي جمعت بين نجوم إفريقيا ونجوم العالم.



وشارك رمضان فى أول ربع ساعة من المباراة، وسط هتاف الجماهير الحاضرين باستاد الشيخ محمد لغظف، وغناء عدد من أغنياته بالمدرج مثل مافيا والسلطان.



وكشف مصدر في تصريح لـ"الدستور" عن سبب اختيار محمد رمضان للمشاركة فى تلك المباراة خاصة أنه الفنان الوحيد من إفريقيا المشارك فى الاحتفالية، موضحا أن الجماهيرية الكبيرة التي نالها رمضان وسط جمهور المغرب خلال الفترة الأخيرة والتى تخطت الملايين هي السبب.



وأضاف المصدر أن محمد رمضان كان متواجد في الفترة الأخيرة في المغرب لتصوير أحدث أغنياته الجديدة "السلطان" ووجه الديوان الملكي في المغرب دعوة له للمشاركة فى المباراة، والتي لم يتردد لحظة واحدة في قبولها.



وعن سر اختيار رقم واحد للفانلة الخاصة بالفنان محمد رمضان، أوضح المصدر أنه فوجئ قبل المشاركة برقم واحد عليها، لكن لم يكن طلبًا منه بذلك.